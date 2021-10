Risarcimento danni vaccino Covid, il Codacons avvia la prima azione per danni: come funziona e come partecipare (Di martedì 19 ottobre 2021) Da sempre in prima linea, anche questa volta è il Codacons a dare il via libera alla prima azione risarcitoria per i danni permanenti provocati dal vaccino contro il virus. La prima azione di Risarcimento che parte in Italia dall’associazione che si è schierata al fianco dei familiari di un cittadino romano di 46 anni che, poco dopo la somministrazione del vaccino, è stato colpito da un ictus: è stato ricoverato urgentemente in ospedale, dove tuttora risulta in terapia. Risarcimento danni vaccino Covid, l’iniziativa del Codacons: ecco ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 19 ottobre 2021) Da sempre inlinea, anche questa volta è ila dare il via libera allarisarcitoria per ipermanenti provocati dalcontro il virus. Ladiche parte in Italia dall’associche si è schierata al fianco dei familiari di un cittadino romano di 46 anni che, poco dopo la somministrdel, è stato colpito da un ictus: è stato ricoverato urgentemente in ospedale, dove tuttora risulta in terapia., l’iniziativa del: ecco ...

Advertising

trabs62 : Tranquillo cojone, dopo vedrai i soldi che ti riconoscono in tribunale a titolo di risarcimento danni per una cazza… - CorriereCitta : Risarcimento danni vaccino Covid, il Codacons avvia la prima azione per danni: come funziona e come partecipare - gzibordi : @InMonsterland 1) basta coi tamponi, è sufficiente non avere febbre per non essere malati !! 2) responsabilità civ… - tabellamercatob : Ieri giustizia sportiva e #SerieB #Brescia e 'caso Pandolfi' Depositato ricorso al #CONI contro #Turris e #FIGC di… - SorryNs : RT @Codacons: ?? Via alla prima azione #risarcitoria per #danni permanenti provocati dal #vaccino contro l’infezione da #Covid19 ? https://… -