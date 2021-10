(Di martedì 19 ottobre 2021) A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Toni Conceicao, C.T. delper parlare di. Di seguito le sue parole. "è un giocatore tra quelli più importanti della Nazionale, seguo tutti i calciatori e quindi anche lui. Sono entusiasta di quello che sta facendo, è arrivato da poco, ma si è reso subito molto importante. Sta migliorando anche la sua condizione fisica". FOTO: Imago Il centrocampista delsi è espresso con il suo allenatore in nazionale circa le sua impressioni sull'ambiente napoletano. "Abbiamouna settimana fa. Mi hadi trovarsi molto bene sia come ambiente che come club, ogni giorno che passa si adatta un po' di più. È contento dei progressi che sta facendo, poi ...

Advertising

Spazio_Napoli : C.T. Camerun: 'Ho parlato con Anguissa, mi ha detto una cosa su Napoli' -

Ultime Notizie dalla rete : Camerun parlato

Toni Conceicao, commissario tecnico del, è intervenuto ai micfroni di Radio Marte: "Non l'ho sentito telefonicamente - prosegue il ct - ma abbiamouna settimana fa. Mi ha detto di ...E se in questa ricerca non s'eranello specifico del rapporto problematico con il corpo e ... In, per esempio, quasi un terzo dei bambini ha affermato di sentirsi spesso depresso o di ...Il Ct del Camerun di Zambo Anguissa, Toni Conceicao, è intervenuto ai microfoni di "Si gonfia la rete", trasmissione di Radio Marte: ..."Mi ha detto di trovarsi molto bene sia come ambiente che come club, ogni giorno che passa si adatta un po’ di più" ...