Chiara Ferragni | il regalo choc a Fedez | spende una fortuna per questa… roba

Leggi su howtodofor

(Di martedì 19 ottobre 2021) FOTO A FINE ARTICOLO. La ricchezza, questa... conosciuta. Sicuramente per, che per inciso lo aveva anche annunciato: "Per il compleanno di Fede ho preparato tante cose carine". Fede è ovviamente il marito,, che ha fatto gli anni la scorsa settimana. E laha mantenuto la promessa: per i 32 anni del consorte, infatti, si è presentata con unda sogno, super-lusso. Di che si tratta? Lo ha spiegato sempre, ovviamente su Instagram: "Il mioper Fede, una collana su misura di Greg Yuna". Trattasi di un girocollo realizzato dal celebre gioielliere di New York, gingillo con 19 charm, ovvero i simboli che rappresentano il rapper, tra cui un microfono, un'auto di lusso e un sacchetto pieno di soldi. Ammettiamolo, ...