Al ballottaggio vince il partito dell’astensione

(Di lunedì 18 ottobre 2021) L’esito dei voti dialle elezioni amministrative sembra premiare il PD e punire il duo Meloni-Salvini. I faccioni dei politici già incarnano le solite espressioni, si leggono i consueti lanci stampa, gli stanchi toni trionfalistici (per i “vincitori”) o di minimizzazione (per gli “sconfitti”). Ma c’è un elefante che gira nella cristalleria: non vota più nessuno. I livelli di astensionismo sono ai massimi storici e Roma fa scuola. Nella capitale il discrimine è socio economico perché si vota di più dove si concentrano i redditi più elevati e si vota meno nella fascia periferica, segno che i ceti popolari non credono più alla possibilità che la politica riesca in qualche modo a migliorare le loro condizioni di vita. Si è perso completamente il discorso del futuro, ma si è perso completamente anche il carattere popolare del voto amministrativo. Subentrano ...