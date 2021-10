Vino Made in Italy, fatturato record. Balzo dell'export in tutto il mondo (Di domenica 17 ottobre 2021) L'avanzare della campagna di vaccinazione anti Covid con la riapertura di tutte le attivita' di ristorazione in tutto il mondo proietta il fatturato del Vino Made in Italy a livelli record con un valore di oltre 12 miliardi nel 2021 superando anche i risultati del periodo pre Covid. E' quanto... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 17 ottobre 2021) L'avanzarea campagna di vaccinazione anti Covid con la riapertura di tutte le attivita' di ristorazione inilproietta ildelina livellicon un valore di oltre 12 miliardi nel 2021 superando anche i risultati del periodo pre Covid. E' quanto... Segui su affaritaliani.it

Ultime Notizie dalla rete : Vino Made Vinitaly: l'Abruzzo riparte a Verona con i vitigni autoctoni Sulmona, 18 ottobre - L'avanzare della campagna di vaccinazione anti Covid con la riapertura di tutte le attività di ristorazione in tutto il mondo proietta il fatturato del vino Made in Italy a livelli record con un valore di oltre 12 miliardi nel 2021 superando anche i risultati del periodo pre Covid. E' quanto emerge dall'analisi della Coldiretti su dati Istat ...

Il fatturato del vino made in Italy ha superato i 12 miliardi di euro nel 2021 Secondo un’analisi di Coldiretti le esportazioni sono cresciute del 15%, l’Italia resta leader mondiale della produzione di vino davanti a Francia e Spagna, con una produzione che quest’anno sfiorerà ...

