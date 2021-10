Napoli-Torino, Insigne sbaglia un rigore: Spalletti reagisce così (Di domenica 17 ottobre 2021) Secondo errore consecutivo dal dischetto per Lorenzo Insigne in campionato. Dopo quello fallito a Firenze, il capitano del Napoli ha sbagliato anche quello contro il Torino. Al minuto 26 di Napoli-Toro, infatti, Milinkovic-Savic ha neutralizzato il penalty di Insigne, salvando i granata dal possibile vantaggio azzurro. Il Maradona, però, ha applaudito il prorpio capitano, anche grazie al supporto del tecnico Spalletti, il primo ad incitare il fantasista partenopeo. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di domenica 17 ottobre 2021) Secondo errore consecutivo dal dischetto per Lorenzoin campionato. Dopo quello fallito a Firenze, il capitano delhato anche quello contro il. Al minuto 26 di-Toro, infatti, Milinkovic-Savic ha neutralizzato il penalty di, salvando i granata dal possibile vantaggio azzurro. Il Maradona, però, ha applaudito il prorpio capitano, anche grazie al supporto del tecnico, il primo ad incitare il fantasista partenopeo. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

