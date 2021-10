Epic Games Store regala 10 euro per un tempo limitato (Di sabato 16 ottobre 2021) Epic Games Store non finisce mai di stupire gli utenti.Dopo i giochi gratuiti di ogni giovedi’ arriva una grande sorpresa per gli utenti: un buono da 10€ di regalo per tutti gli iscritti e i nuovi iscritti.Per poter beneficiare del buono dovete acquistare un gioco idoneo sull’Epic Games Store e essere iscritti alle mail di Epic.Per attivare l’e-mail eseguite questi passaggi: Aprite Epic Games dal vostro pc o andate su www.EpicGames.com/account Create un account o accedi al vostro account Andate su Account e poi fate clic sulla scheda Comunicazioni Selezionate la casella di iscrizione alle e-mail Una volta confermata la vostra iscrizione alle e-mail, vi invieranno un buono al vostro account entro 24 ... Leggi su gamesandconsoles (Di sabato 16 ottobre 2021)non finisce mai di stupire gli utenti.Dopo i giochi gratuiti di ogni giovedi’ arriva una grande sorpresa per gli utenti: un buono da 10€ di regalo per tutti gli iscritti e i nuovi iscritti.Per poter beneficiare del buono dovete acquistare un gioco idoneo sull’e essere iscritti alle mail di.Per attivare l’e-mail eseguite questi passaggi: Apritedal vostro pc o andate su www..com/account Create un account o accedi al vostro account Andate su Account e poi fate clic sulla scheda Comunicazioni Selezionate la casella di iscrizione alle e-mail Una volta confermata la vostra iscrizione alle e-mail, vi invieranno un buono al vostro account entro 24 ...

