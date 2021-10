Disagi con il servizio di guardia medica, salgono i malumori in Alto Friuli (Di sabato 16 ottobre 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Ultime notizie: Calano gli incidenti in Friuli, ma Udine resta maglia nera Sulle piste da sci in Friuli soltanto con l'assicurazione, l'obbligo da gennaio: cosa si ... Leggi su friulioggi (Di sabato 16 ottobre 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Ultime notizie: Calano gli incidenti in, ma Udine resta maglia nera Sulle piste da sci insoltanto con l'assicurazione, l'obbligo da gennaio: cosa si ...

Ultime Notizie dalla rete : Disagi con Disagi con il servizio di guardia medica, salgono i malumori in Alto Friuli I disagi per il servizio di guardia medica in Alto Friuli. Si susseguono i disagi per il servizio di guardia medica nei presìdi dell'Alto Friuli. La carenza di medici pronti a ... con la necessità di ...

No Green Pass, a Milano è allerta per il corteo: sorveglianza rafforzata ...in Questura è arrivata la mail di due presunti portavoce del "Comitato No green pass Milano" con un ...a spostarsi rapidamente e i vigili impegnati in blocchi volanti del traffico che creino meno disagi ...

Pugilato per bimbi Meno disagi e disturbi con la Pro Fighting IL GIORNO Chioggia, partono i lavori di sistemazione della provinciale Cominceranno martedì 19 ottobre i lavori di sistemazione della barriera stradale sulla Provinciale 07 in corrispondenza dell’incrocio con via Cà Pasqua. Si tratta di un intervento concordato dalla Cit ...

OBBLIGO GREEN PASS IN CARCERE, UIL PA: “POCHISSIMI I DISAGI NEGLI ISTITUTI DI PENA AQUILANI” L’AQUILA – “Dopo il primo giorno di obbligo del green pass nei luoghi di lavoro possiamo ritenere assolutamente sostenibile e tranquilla la situazione negli istituti di pena di L’Aquila, Sulmona e Ave ...

