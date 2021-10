Benevento, quattro assenti per la Cremonese: la scelta su Lapadula (Di sabato 16 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Al termine della rifinitura che si è svolta questa mattina, il tecnico giallorosso Fabio Caserta ha reso noto l’elenco dei 22 calciatori convocati per il match dello Zini tra Cremonese e Benevento. L’allenatore calabrese dovrà fare a meno dello squalificato Acampora, degli infortunati Pastina e Improta e, a sorpresa, di Elia. Regolarmente a disposizione Gianluca Lapadula, riaggregatosi al gruppo da poco dopo gli impegni con la nazionale peruviana. Questi i convocati: 93 Barba Federico, 6 Basit Abdallah, 99 Brignola Enrico, 5 Calò Giacomo, 20 Di Serio Giuseppe, 18 Foulon Daam, 15 Glik Kamil, 19 Insigne Roberto, 23 Ionita Artur, 9 Lapadula Gianluca, 3 Letizia Gaetano, 12 Manfredini Nicolo’, 32 Masciangelo Edoardo, 21 Moncini Gabriele, 1 Muraca Gaspare, 29 ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 16 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Al termine della rifinitura che si è svolta questa mattina, il tecnico giallorosso Fabio Caserta ha reso noto l’elenco dei 22 calciatori convocati per il match dello Zini tra. L’allenatore calabrese dovrà fare a meno dello squalificato Acampora, degli infortunati Pastina e Improta e, a sorpresa, di Elia. Regolarmente a disposizione Gianluca, riaggregatosi al gruppo da poco dopo gli impegni con la nazionale peruviana. Questi i convocati: 93 Barba Federico, 6 Basit Abdallah, 99 Brignola Enrico, 5 Calò Giacomo, 20 Di Serio Giuseppe, 18 Foulon Daam, 15 Glik Kamil, 19 Insigne Roberto, 23 Ionita Artur, 9Gianluca, 3 Letizia Gaetano, 12 Manfredini Nicolo’, 32 Masciangelo Edoardo, 21 Moncini Gabriele, 1 Muraca Gaspare, 29 ...

Advertising

anteprima24 : ** ##Benevento, quattro assenti per la #Cremonese: la scelta su Lapadula ** - tabellamercatob : Ieri #Azzurrini /1 Torneo 8 Nazioni #ItaliaPortogallo #Under20 1-1 Tabellino e cronaca - anteprima24 : ** #PNRR, al Comune quattro figure specializzate per gestione fondi: la soddisfazione di #Mastella **… - tabellamercatob : #Azzurrini /1 Torneo 8 Nazioni Finale #ItaliaPortogallo #Under20 1-1 Tabellino e cronaca - IAMCALCIOBENEVE : I Re dei Bomber. 1a C. Colangelo al comando, lo inseguono in quattro -