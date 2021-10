Trieste, bel suol d'amore per ex grillini (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Sono qui perché qui, oggi, è il luogo della consapevolezza” urla nel telefono l’onorevole Pino Cabras. La sua voce si sente a stento mentre intorno a lui i manifestanti scandiscono “No-green-pass, no-green-pass” e si abbandonano a cori da stadio “La gente come noi non molla maaaaai”. Sono tutti ex 5 stelle i parlamentari accorsi a Trieste. C’è Cabras, con lui i due colleghi de L’alternativa c’è, il gruppo scissionista nato sul no al governo Draghi, Massimo Baroni e Mattia Crucioli, c’è Gianluigi Paragone, che con il Movimento è entrato al Senato per poi fondare il suo Italexit e che non più tardi di ieri si augurava che ci fosse “il caos”. E forse qualcosa vorrà pur dire. La Lega da quelle parti è la Lega di governo, quella di un Massimiliano Fedriga che combatte vivacemente le sue battaglie ma che su vaccini e compagnia cantante è sempre stato dalla parte della ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Sono qui perché qui, oggi, è il luogo della consapevolezza” urla nel telefono l’onorevole Pino Cabras. La sua voce si sente a stento mentre intorno a lui i manifestanti scandiscono “No-green-pass, no-green-pass” e si abbandonano a cori da stadio “La gente come noi non molla maaaaai”. Sono tutti ex 5 stelle i parlamentari accorsi a. C’è Cabras, con lui i due colleghi de L’alternativa c’è, il gruppo scissionista nato sul no al governo Draghi, Massimo Baroni e Mattia Crucioli, c’è Gianluigi Paragone, che con il Movimento è entrato al Senato per poi fondare il suo Italexit e che non più tardi di ieri si augurava che ci fosse “il caos”. E forse qualcosa vorrà pur dire. La Lega da quelle parti è la Lega di governo, quella di un Massimiliano Fedriga che combatte vivacemente le sue battaglie ma che su vaccini e compagnia cantante è sempre stato dalla parte della ...

Ultime Notizie dalla rete : Trieste bel L'inverno dei nostri gilet gialli ... ma ve le ricordate le violenze di qualsiasi colore? E voglio vedere adesso a Trieste come faranno ... Ecco, un bel giorno un giornalista in diretta nazionale mostrò un pezzo di selciato, lungo 150 metri,...

Le proteste contro il greenpass sono intrise di populismo antitutto (e senza sbocco) Questo accade nella Trieste della grande scienza, della cultura, della razionalità mitteleuropea: e non è un bel vedere. Peraltro, non sarebbe giusto indicare nella categoria dei portuali l'alveo ...

