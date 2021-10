Rasi | «Vi spiego cosa succede con i tamponi validi 72 ore»

Leggi su open.online

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Il professor Guido, ex capo dell’agenzia europea del farmaco Ema e consulente del commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo, spiega oggi in un’intervista al Corriere della Serarebbe se latà del test del tampone fosse spostata a 72 ore, come chiedono alcune forze politiche al governo Draghi. «Alla luce delle conoscenze molecolari e soprattutto delle evidenze pratiche di soggetti risultati negativi la mattina e positivi la sera non sarebbe logico. Non è la scienza che può decidere né la politica ma il virus». E questo vuol dire che «il Sars-CoV-2 ha i suoi tempi. Se io mi contagio, ad un certo punto scatta la replicazione virale. Una singola particella ne può produrre fino a 100.000 in 5 ore. Questo significa che una persona negativa all’inizio della giornata può a metà giornata non ...