Lazio - Inter, per Inzaghi è un ritorno al passato: 'Avrò applausi e fischi, fa parte del mestiere. Ma quante emozioni...'

'Mi aspetto applausi e fischi, fa parte del mestiere'. Sarà un ritorno al passato per Simone Inzaghi domani alle 18, che sfiderà la sua ex squadra, la Lazio, all'Olimpico di Roma. Correa e Lautaro ...

