GF Vip | Manuel Bortuzzo pensa al ritiro | un problema di salute lo preoccupa

Il giovane concorrente Manuel Bortuzzo potrebbe ritirarsi dal GF Vip a causa di un problema di salute recidivo confessato ai suoi amici. Protagonista indiscusso di questa nuova edizione del Grande… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

