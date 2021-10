Almanacco del 15-10-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 15 ottobre 2021)del giorno idee venerdì 15 ottobre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Teresa d’Avila il nome Teresa di origine incerta con ipotesi lo riconducono alla lingua greca termini intero state perizomi oppure te la o cacciare Manca nome di Terrasi un’isola dell’arcipelago di Santorini il proverbio che dice che per Santa Teresa si semina a distesa però i nati di oggi di tutto rispetto è Virgilio Italo Calvino torniamo sulla terra e si andiamo a fare gli auguri alla nostra Stefania Buon compleanno Stefy Luigi Stefano Fabiana sarà Emilio Chiara AleSandro Lucia Ma siete in tantissimi Oggi veramente a fare il compleanno Tantissimi tantissimi tantissimi auguri a ciascuno di voi sentiamo anche coloro che hanno mandato messaggi in questo senso per per direttissima Quindi anche Chiara Francesca liudmila Alessandro anche a voi Buona giornata siete Noi ...