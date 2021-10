Veneto | “riacquistò un complesso turistico per conto di un boss di Cosa Nostra” | indagato l’imprenditore Francesco Donà Dalle Rose

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Palermo sull’asse-Sicilia per concorso in riciclaggio, aggravato dall’aver agevolato le attività di. È questa l’ipotesi di reato contestata a un nobile imprenditore lagunare,, il cui nome ricorre in un’inchiesta per l’acquisto dell’hotel Torre Macauda in provincia di Agrigento da parte di una nota famiglia mafiosa. Finanzieri del Nucleo di Polizia economica finanziaria del capoluogo siciliano hanno perquisito la casa, lo studio e l’imbarcazione disu richiesta del procuratore aggiunto di Palermo, Paolo Guido, e dei pubblici ministeri Piero Padova e Francesca Dessì. I finanzieri hanno acquisito anche i ...