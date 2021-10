Problemi al 787 “Dreamliner” della Boeing Leonardo | che realizza le fusoliere | scivola in borsa

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Scivolone improvviso diin. Il titolo, che viaggiava in discreto rialzo, è sceso bruscamente e in pochi minuti è stato posto in asta di liquidità: al rientro cede oltre il 5% tra scambi molto intensi e nervosi. La ragionecaduta potrebbe essere riconducibile all’indiscrezione secondo cui il colosso statunitenseavrebbe riscontrato dei difetti su parti del suo 787, il tecnologicamente più evolutoflotta, costruito in materiali compositi che gli donano leggerezza riducendone i consumi., gruppo controllato al 30% dal ministero dell’Economia,la fusoliera dell’ aereo nei suoi stabilimenti di Grottaglie, in Puglia. Benché avanzatissima, in generale la fusoliera è la parte meno “nobile” di un ...

