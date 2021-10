Ross Brawn: “Se Hamilton non si fosse fermato, sarebbe successo un disastro” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Come di consueto, sono arrivate le parole di Ross Brawn che, con la solita competenza, ha analizzato quello che è successo nel Gran Premio di Turchia vinto da Valtteri Bottas. Nelle disamina del dirigente sportivo c’è anche spazio per l’avvincente lotta al titolo tra Lewis Hamilton della Mercedes e Max Verstappen della Red Bull. Le parole di Ross Brawn dopo la Turchia Ecco le parole del direttore generale e responsabile sportivo del progetto F1 dopo il Gran Premio di Turchia: “Ancora una volta le squadre hanno dovuto affrontare una difficile decisione tattica. In questi scenari fai affidamento al tuo giudizio, all’esperienza e alle sensazioni. Come visto nel caso di Lewis, c’è stata un’iniziale resistenza dall’abitacolo a rientrare per il pit. Quanto queste situazioni non sono ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Come di consueto, sono arrivate le parole diche, con la solita competenza, ha analizzato quello che ènel Gran Premio di Turchia vinto da Valtteri Bottas. Nelle disamina del dirigente sportivo c’è anche spazio per l’avvincente lotta al titolo tra Lewisdella Mercedes e Max Verstappen della Red Bull. Le parole didopo la Turchia Ecco le parole del direttore generale e responsabile sportivo del progetto F1 dopo il Gran Premio di Turchia: “Ancora una volta le squadre hanno dovuto affrontare una difficile decisione tattica. In questi scenari fai affidamento al tuo giudizio, all’esperienza e alle sensazioni. Come visto nel caso di Lewis, c’è stata un’iniziale resistenza dall’abitacolo a rientrare per il pit. Quanto queste situazioni non sono ...

Advertising

sportmediaset : Ross #Brawn: 'Non ho la bacchetta magica ma prevedo un futuro di sfide ruota a ruota'. #SportMediaset - _gio_cam : Questa è stata una delle comunicazioni più assurde mai sentite in F1, a cosa serve una squadra così? Adesso provate… - fabristoppelli : @MariangelaPira Diciamo anche che c’erano due personcine che si chiamavano Ross Brawn e Rory Byrne. Oggi gli ingegn… - bailandooo_ : + Red Bull, Aston Martin e Renault. Sorprende, in nona piazza, la presenza del team principal Ferrari Mattia Binott… -