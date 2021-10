Hines investe 300 milioni per lo sviluppo di un parco logistico a Verona

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Teleborsa) –, una delle maggiori società immobiliari al mondo, investirà fino a 300di euro per la realizzazione di unnell’area di Vigasio, in provincia di. L’investimento, finalizzato con il fondo Vicus I gestito da Prelios Sgr, rientra nell’ambito di una joint venture strategica di natura finanziaria con un importante player internazionale di private equity, sottolinea la società in una nota. In particolare, 120di euro saranno usati per la realizzazione di quattro edifici su un’area di 200.000 mq entro il 2023.spiega che l’investimento è strategico perché l’area di Vigasio è sede di importanti aziende internazionali e rappresenta uno snodo strategico che collega l’Italia e il Nord Europa (Germania e Austria) ...

... Senior Managing Director e Country Head diin Italia - Il nostro obiettivo è investire 1 miliardo di euro nell'industria e nella logistica entro la fine del 2022 e la nostra filosofia di ...Questo player è. Devo anche citare il sistema bancario: non accade spesso che sposi un ... "Queste sono le energie che possono generare ricadute socio economiche per chima anche per il ...(Teleborsa) - Hines, una delle maggiori società immobiliari al mondo, investirà fino a 300 milioni di euro per la realizzazione di un parco logistico nell'area di Vigasio, in provincia di ...Hines, attraverso il fondo Vicus I gestito da Prelios SGR, ha finalizzato un investimento per la realizzazione di un ampio ...