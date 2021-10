Uomini e donne gossip, torna il sereno per Sossio Aruta e Ursula Bennardo? Ecco cosa è successo (Di martedì 12 ottobre 2021) Ritorno di fiamma per Sossio Aruta e Ursula Bennardo, che in queste ore danno loro stessi annuncio ai fan di essere tornati a fare coppia fissa. L’occasione è un importante traguardo della loro bambina Bianca. I due ex protagonisti del trono over al dating-show di Maria De Filippi si lasciano alle spalle la loro recente lite, per cui Sossio si era visto costretto ad allontanarsi da Ursula e la primogenita avuta dalla dama. Un lieto fine tanto voluto da molti, in primis dai fan dell’amata coppia nata in tv. Uomini e donne, Sossio Aruta e Ursula Bennardo di nuovo insieme I telespettatori di Uomini e donne, speravano in un loro ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 12 ottobre 2021) Ritorno di fiamma per, che in queste ore danno loro stessi annuncio ai fan di essereti a fare coppia fissa. L’occasione è un importante traguardo della loro bambina Bianca. I due ex protagonisti del trono over al dating-show di Maria De Filippi si lasciano alle spalle la loro recente lite, per cuisi era visto costretto ad allontanarsi dae la primogenita avuta dalla dama. Un lieto fine tanto voluto da molti, in primis dai fan dell’amata coppia nata in tv.di nuovo insieme I telespettatori di, speravano in un loro ...

