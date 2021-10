Under - 21, Italia - Svezia 1 - 1: azzurrini beffati in pieno recupero (Di martedì 12 ottobre 2021) Una partita dominata fino al 92', quando la Svezia pareggia i conti con Prica : sono racchiusi tutti qui i rimpianti dell' Italia Under - 21 , passata in vantaggio al 42' grazie alla spaccata vincente ... Leggi su quotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Una partita dominata fino al 92', quando lapareggia i conti con Prica : sono racchiusi tutti qui i rimpianti dell'- 21 , passata in vantaggio al 42' grazie alla spaccata vincente ...

Advertising

LaStampa : Mondiali Under 21 di pallavolo: Russia battuta 3-0, l’Italia è campione del mondo - messina_oggi : Euro U.21, Azzurrini beffati finisce 1-1 con la SveziaMONZA (ITALPRESS) - L'Italia Under 21 di Nicolato pareggia 1-… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Calcio: U.21: Italia-Svezia 1-1: (ANSA) - ROMA, 12 OTT - L'Italia Under 21 ha pareggiato con la Sv… - tcm24com : Italia Under 21, Nicolato: 'Brucia parecchio, abbiamo preso gol nell'unico tiro in porta' #italia Under 21 - sportal_it : Italia Under 21 beffata nel finale -