Toni: “Osimhen mi ricorda Shevchenko, Spalletti è a Napoli per vincere” (Di martedì 12 ottobre 2021) Luca Toni, ex attaccante, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera di cui si riporta un estratto. Prima che arrivasse in Italia non lo conoscevo bene. Lo trovo molto migliorato rispetto allo scorso anno, anche dal punto di vista tecnico e penso sia merito di Spalletti che è molto esigente. In velocità, poi, è devastante. Mi ricorda Andriy Shevchenko per il modo di svariare su tutto il fronte d’attacco e per la grande rapidità. Solo lui e Abraham possono garantire 25 gol in Serie A. Il Napoli con Spalletti può fare il salto di qualità. Conosco bene l’allenatore e la sua ambizione. Anche quando eravamo insieme all’Empoli e non aveva ancora vinto nulla, aveva tantissima voglia di crescere. Poi in Russia si è preso quello che meritava. A Napoli sta facendo bene ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 12 ottobre 2021) Luca, ex attaccante, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera di cui si riporta un estratto. Prima che arrivasse in Italia non lo conoscevo bene. Lo trovo molto migliorato rispetto allo scorso anno, anche dal punto di vista tecnico e penso sia merito diche è molto esigente. In velocità, poi, è devastante. MiAndriyper il modo di svariare su tutto il fronte d’attacco e per la grande rapidità. Solo lui e Abraham possono garantire 25 gol in Serie A. Ilconpuò fare il salto di qualità. Conosco bene l’allenatore e la sua ambizione. Anche quando eravamo insieme all’Empoli e non aveva ancora vinto nulla, aveva tantissima voglia di crescere. Poi in Russia si è preso quello che meritava. Asta facendo bene ...

Advertising

cn1926it : Toni: “#Spalletti un vincente, #Osimhen devastante. #Insigne leader del #Napoli” - napolista : L’intervista al Corriere della Sera: “Solo Osimhen e Abraham possono garantire 25 gol in Serie A. Gli azzurri posso… - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'OPINIONE - Toni: 'Spalletti ha scelto Napoli per vincere, Osimhen devastante in velocità' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'OPINIONE - Toni: 'Spalletti ha scelto Napoli per vincere, Osimhen devastante in velocità' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'OPINIONE - Toni: 'Spalletti ha scelto Napoli per vincere, Osimhen devastante in velocità' -