Snowboard | serio infortunio per la francese Julia Pereira | una delle principali rivali di Michela Moioli

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Brutto colpo perde Sousa Mabileau, o più semplicemente. Laer, unadi, si è infortunata a un ginocchio e non potrà cominciare regolarmente la stagione. “Ieri, durante un allenamento, ho subito una lesione parziale al legamento crociato anteriore che necessita di diverse settimane di riposo e dunque non potrò allenarmi sulla neve almeno sino all’inizio di dicembre” ha scritto la ventenne transalpina sul proprio account Instagram, aggiungendo “di non voler nascondere che si tratta di un momento difficile da accettare. Mi avvicinavo a questo inverno con grandi obiettivi, quali i Giochi olimpici e la Coppa del Mondo, ma ...

