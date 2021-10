Sciopero Trasporti | a Napoli chiuse 2 funicolari | regolare quella di Montesanto

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutolecentrale e Chiaia,di, cosí come la linea 1 della metro, ad eccezione della stazione IV Giornate che è chiusa al pubblico. Questa la situazione ain relazione allodel trasporto pubblico locale di 24 ore proclamato dall’Usb . L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

fattoquotidiano : E’ iniziato lo sciopero generale di 24 ore indetto dal sindacato di base. Riguarda tutti i settori pubblici e priva… - fattoquotidiano : Dalle 21 scatta lo sciopero generale indetto dai sindacati di base. Possibili disagi per trasporti, scuole e uffici… - MediasetTgcom24 : Sciopero generale lunedì 11 ottobre, trasporti a rischio: orari e fasce di garanzia #scioperogenerale… - rep_genova : Sciopero generale a Genova, trasporti a singhiozzo, blocchi ai varchi portuali e corteo [aggiornamento delle 10:05] - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: E’ iniziato lo sciopero generale di 24 ore indetto dal sindacato di base. Riguarda tutti i settori pubblici e privati… -

Ultime Notizie dalla rete : Sciopero Trasporti

Oggi i sindacati di base hanno proclamato unonazionale dei. Al momento la situazione più critica è rappresentata dai voli. A terra, infatti la metà degli aerei Alitalia. Cancellati 20 voli per la Sardegna. A Milano, l'azienda ...A Milano mezzi regolari ma traffico in tilt - A Milano lonazionale deipubblici indetto dalle organizzazioni sindacali CUB, USB lavoro Privato Lombardia, SGB, Al Cobas e ...Lo sciopero riguarderà la scuola, gli uffici pubblici e i trasporti ma si prevedono comunque fasce di garanzia particolarmente importanti soprattutto riguardo al trasporto locale nelle grandi città.L’Usb indice lo stop di 24 ore del settore privato ma estende la protesta anche alle municipalizzate. L’azienda: “I servizi minimi saranno garantiti”. Si rischiano disagi per autobus, metrò e funicola ...