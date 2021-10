Nintendo potrebbe non risolvere mai il problema del Joy-Con drift di Switch (Di lunedì 11 ottobre 2021) Uno dei problemi persistenti di Nintendo Switch è il Joy-Con drift , un fenomeno in cui i giocatori osservano falsi input quando non toccano i joystick sui controller. Nintendo è stata relativamente tranquilla sull'argomento per anni e la società si è rifiutata di dire se il nuovo Switch OLED risolverà il problema. Ma ora, l'azienda sta rompendo il suo silenzio suggerendo che il Joy-Con drift potrebbe non essere mai completamente risolto. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 11 ottobre 2021) Uno dei problemi persistenti diè il Joy-Con, un fenomeno in cui i giocatori osservano falsi input quando non toccano i joystick sui controller.è stata relativamente tranquilla sull'argomento per anni e la società si è rifiutata di dire se il nuovoOLED risolverà il. Ma ora, l'azienda sta rompendo il suo silenzio suggerendo che il Joy-Connon essere mai completamente risolto. Leggi altro...

