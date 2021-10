LIVE Coppa Agostoni 2021 in DIRETTA: sette uomini all’attacco, c’è Lorenzo Fortunato (Di lunedì 11 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.37 Prosegue la fuga dei sette, il gruppo a gestire. 13.33 Passati i primi 60 chilometri di gara, siamo nel circuito. 13.31 Curiosità nel vedere all’attacco Lorenzo Fortunato, uno dei corridori più promettenti in chiave salite per l’Italia. 13.28 Il gruppo ha superato Carate Brianza. 13.25 Ritardo del gruppo di 3?. 13.22 A guidare l’inseguimento Movistar Team e Astana Premier Tech. 13.18 La media dopo la prima ora è molto alta: 46,200 Km/h. 13.15 I fuggitivi sono: Thomas Champion (Cofidis, Solutions Crédits), Lorenzo Fortunato (EOLO-Kometa), Filippo Fiorelli (Bardiani-CSF-Faizanè), Simone Bevilacqua (Vini Zabù), Floris De Tier (Alpecin-Fenix), Federico Burchio (Work Service Marchiol Vega) e Francesco Carollo ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.37 Prosegue la fuga dei, il gruppo a gestire. 13.33 Passati i primi 60 chilometri di gara, siamo nel circuito. 13.31 Curiosità nel vedere, uno dei corridori più promettenti in chiave salite per l’Italia. 13.28 Il gruppo ha superato Carate Brianza. 13.25 Ritardo del gruppo di 3?. 13.22 A guidare l’inseguimento Movistar Team e Astana Premier Tech. 13.18 La media dopo la prima ora è molto alta: 46,200 Km/h. 13.15 I fuggitivi sono: Thomas Champion (Cofidis, Solutions Crédits),(EOLO-Kometa), Filippo Fiorelli (Bardiani-CSF-Faizanè), Simone Bevilacqua (Vini Zabù), Floris De Tier (Alpecin-Fenix), Federico Burchio (Work Service Marchiol Vega) e Francesco Carollo ...

