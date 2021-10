«Ligabue – È andata così» | una miniserie per celebrare una vita fatta di luci | ma anche di ombre

(Di lunedì 11 ottobre 2021) «Dalle mie parti, c’è un detto: “Mai lamentarsi del brodo grasso”». Luciano Ligabue, che alla Festa del Cinema di Roma porterà l’anteprima del corto Sogni di rock’n’roll, lo dice con genuinità, senza abbracciare l’impeto retorico che, spesso, accompagna il racconto della fama. «La notorietà ha tanti lati positivi, ma nel racconto dei miei trent’anni di carriera ho voluto portare le ombre»: quelle zone oscure nelle quali il confine tra famosi e non famosi, inevitabilmente, sfuma. Ligabue, che lunedì mattina ha presentato È andata così, docuserie disponibile su RaiPlay dalla mezzanotte del 12 ottobre, ha fatto accenni specifici. «Ho avuto tre grandi crisi professionali. In una, la seconda, avevo deciso di ritirarmi. A questi momenti, ho dedicato un’intera puntata della serie», che in totale ne conta sette.

Il primo disco, il rapporto con i fan, la consacrazione, i film da regista, gli inciampi e i grandi successi: da martedì 12 ottobre sarà online "È andata così", una speciale docu-serie in 7 capitoli (ciascuno composto da tre episodi della durata di 15 minuti) pubblicata in esclusiva su RaiPlay, la piattaforma digitale della Rai. Su RaiPlay arriva la nuova docu-serie di Luciano Ligabue, incentrata sui 30 anni di carriera del rocker di Correggio.