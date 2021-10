Giani | ' Solidarietà alla Cgil | sciogliere il movimenti fascisti'

Advertising

controradio : Giani, piena solidarietà a Cgil e a forze ordine. Cgil Firenze aperta e presidio di solidarietà… - globalistIT : - MarcG_69 : RT @toscananotizie: Attacco alla Cgil, @EugenioGiani: 'Solidarietà, ma i movimenti fascisti vanno sciolti'. E critica chi chiede deroghe su… - OKsiena : ATTACCO ALLA CGIL, GIANI: 'SOLIDARIETÀ, SCIOGLIERE MOVIMENTI FASCISTI' - toscananotizie : Attacco alla Cgil, @EugenioGiani: 'Solidarietà, ma i movimenti fascisti vanno sciolti'. E critica chi chiede derogh… -

Ultime Notizie dalla rete : Giani Solidarietà

... anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio, ha espresso il suo sostegno, chiedendo anch'egli di sciogliere i movimenti fascisti in Italia: "piena" alla Cgil per l'attacco ...... ha detto. 'Oggi siamo tutti vicini alla Cgil per l'offesa senza precedenti che l'ha colpita. Porto ai suoi tanti iscritti e iscritte la miapersonale, della giunta e di tutto il ...