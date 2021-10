Tutti assolti al processo Ubi | Bazoli | “Vita sconvolta per 7 anni per un’accusa infondata”

(Di sabato 9 ottobre 2021) Bergamo. Si è chiuso venerdì sera con una lunga serie di assoluzioni per i trenta imputati e una sola condanna ilUbi, quella di Franco Polotti a 1 anno e 6 mesi per una vicenda secondaria. La sentenza del giudice Stefano Storto è arrivata dopo una camera di consiglio di 10 ore e una vicenda giudiziaria iniziata nel 2014. Il primo a commentare il verdetto è stato il principale imputato, Giov, accusato dalla procura di Bergamo di ostacolo alle autorità di vigilanza (Banca d’Italia e Consob) e di influenza illecita sulle decisioni dell’assemblea che portò alla nascita di Ubi nel 2013: “Apprezzo grandemente la professionalità e l’indipendenza dimostrata dal Tribunale di Bergamo che ha emesso questa sentenza che fa onore alla magistratura – le parole del banchiere bresciano di 88, che non era ...

non più in carica e. Lo scenario in cui maturò la vicenda era quello della fusione tra la BPU Banca - Banche Popolari Unite e Banca Lombarda e Piemontese, in cui sarebbero emersi, ...tranne uno: è la decisione dei giudici di Bergamo al termine 10 ore di camera di consiglio per il processo di Ubi Banca , durato tre anni. L'unico condannato è il bresciano Franco ...Si è concluso con una generale assoluzione (un'unica condanna a un anno e sei mesi a un imputato per una vicenda marginale) il processo bergamasco per il caso Ubi che vedeva tra ...Il banchiere Giovanni Bazoli e l'ex consigliere delegato di Ubi Victor Massiah sono stati assolti al termine del processo per il caso Ubi. I giudici del Tribunale di Bergamo si erano riuniti in camera ...