Laura Torrisi | «L’endometriosi mi ha fatto temere di non avere figli»

(Di sabato 9 ottobre 2021) «Entrare e uscire dalla sala operatoria è destabilizzante. Sono stata aperta e chiusa così tante volte che ora non posso più subire così tante operazioni». A dirlo è Laura Torrisi che, ospite di Verissimo, presenta in anteprima il libro P.S. Scrivimi sempre attraverso il quale ripercorre il calvario che ha dovuto affrontare dopo la diagnosi di endometriosi avvenuta nel 2009: «È una malattia cronica davvero invalidante, sia psicologicamente che fisicamente. Quando ero sul set della fiction L’onore e il rispetto prendevo fino a sette antidolorifici al giorno. Facevo fatica ad arrivare a fine giornata». https://twitter.com/QuiMediaset_it/status/1446792559611744258

Advertising

GianniRoberto1 : #Verissimo ma Laura Torrisi ma quanto cazzo sei bella ? - Michy_92 : Laura Torrisi sei grande ?? #Verissimo - ultimenews24 : 'E' stata dura, ho vissuto momenti brutti'. Laura Torrisi, ospite di Verissimo nella puntata di sabato 9 ottobre 20… - CorriereCitta : Laura Torrisi: chi è, età, carriera, oggi, fidanzato, figlia, marito, malattia, Instagram, #Verissimo - TeleConsiglio : E ci siamo, un nuovo sabato con #Verissimo! Ovvero Silvia Toffanin e i suoi grandi ospiti. C’è un grande calciatore… -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Torrisi

dal 2009 convive con una dura malattia, che l'ha portata a fine 2020 a sottoporsi a un delicato intervento. L'attrice, in particolare, soffre di endometriosi, patologia ginecologica ...Tutte le principali notizie di gossip di oggi sabato 9 ottobre 2021, ospite sabato 9 ottobre a 'Verissimo', presenta in anteprima il libro 'P. S. Scrivimi sempre', in cui ripercorre il calvario che ha dovuto affrontare dopo la diagnosi di endometriosi ...Laura Torrisi è conosciuta al grande pubblico, oltre alle pellicole che l’hanno vista protagonista al cinema e in tv, anche per il suo legame con Leonardo Pieraccioni. La coppia si è lasciata nel 2014 ...Leonardo Spinazzola infortunio: il calciatore ospite nel salotto di Silvia Toffanin racconta come si sta riprendendo dopo l'infortunio ...