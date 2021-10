Autostrada A1: incidente con un morto fra Incisa Reggello e Valdarno (Di sabato 9 ottobre 2021) Una persona ha perso la vita a seguito di un incidente, a quanto pare, autonomo: si parla di un possibile malore al conduente di un'auto. Il tratto interessato, come detto, è compreso tra il Incisa Reggello e Valdarno, in direzione Roma, al km 333. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari, la polizia stradale, i soccorsi meccanici e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 9 ottobre 2021) Una persona ha perso la vita a seguito di un, a quanto pare, autonomo: si parla di un possibile malore al conduente di un'auto. Il tratto interessato, come detto, è compreso tra il, in direzione Roma, al km 333. Sul luogo dell'sono intervenuti i soccorsi sanitari, la polizia stradale, i soccorsi meccanici e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia L'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Autostrada incidente Incidente mortale sull'Autostrada del Sole, vittima un 63enne Firenze, 9 ottobre 2021 " Incidente mortale sull'autostrada del Sole fra Reggello e Valdarno, nella carreggiata in direzione di Roma. Un uomo di 63 anni a bordo di un'auto ha perso la vita; non ci sarebbero altri veicoli ...

Incidente Palermo Catania: muore il 35enne Michelangelo Pavoniti Palermo - E' morto il 35enne Michelangelo Pavoniti, rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto sull'autostrada Palermo - Catania. Il 35enne è morto dopo 3 mesi dal grave incidente. Furono quattro i feriti quel pomeriggio e il 35enne ebbe la peggio. Pavoniti si ...

A1, incidente tra Incisa Reggello e Valdarno: morta una persona Poco dopo le 18:30, sull’A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra il Incisa Reggello e Valdarno, in direzione Roma, è avvenuto un incidente autonomo di ...

