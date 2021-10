Oxfam: “Oltre 43 mila vittime in Yemen, ma l’Onu non rinnova il monitoraggio sulle violazioni dei diritti umani” (Di venerdì 8 ottobre 2021) La decisione assunta ieri dalle Nazioni Unite di non rinnovare il monitoraggio sulla violazione dei diritti umani in Yemen, da parte del Gruppo di Eminenti Esperti (GEE) che stava seguendo la crisi, è inaccettabile. E’ la denuncia lanciata da Oxfam, di fronte a quella che è una vera e propria catastrofe umanitaria. “Siamo di fronte alla più grave emergenza al mondo, generata da un conflitto atroce che in quasi 7 anni ha già causato Oltre 143 mila vittime, con 1 persona … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 8 ottobre 2021) La decisione assunta ieri dalle Nazioni Unite di nonre ilsulla violazione deiin, da parte del Gruppo di Eminenti Esperti (GEE) che stava seguendo la crisi, è inaccettabile. E’ la denuncia lanciata da, di fronte a quella che è una vera e propria catastrofetaria. “Siamo di fronte alla più grave emergenza al mondo, generata da un conflitto atroce che in quasi 7 anni ha già causato143, con 1 persona … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

