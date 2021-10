Nobel per la pace a 2 reporter scomodi. E alla libertà di parola

Advertising

Dmitri Muratov ha dedicato il Premiola Pace al giornale da lui diretto, Novaya Gazeta, e ai sei giornalisti della testata che sono stati uccisi. Lo riporta la Tass. "Vi dirò questo: non è merito mio. E' Novaya Gazeta. Sono ...Un premio alla libertà di parola: illa pace va a due giornalisti scomodi. Alla filippina Maria Ressa e al russo Dmitri Muratov, direttore di Novaya Gazeta, il quotidiano di Anna Politkovskaja. Un'edizione quella del 2021, ...MOSCA, 08 OTT - Dmitri Muratov ha dedicato il Premio Nobel per la Pace al giornale da lui diretto, Novaya Gazeta, e ai sei giornalisti della testata che sono stati uccisi. Lo riporta la Tass. "Vi dirò ...La civiltà occidentale ormai non riesce a far altro che guardare al proprio passato per condannarsi. Il passato per la condanna. Il presente ...