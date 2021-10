Migranti, ResQ People torna in Mediterraneo. Montanari: “Luce nell’eterna notte della Repubblica” (Di venerdì 8 ottobre 2021) ResQ People torna in mare. Sabato 9 ottobre, la nave della ong salperà da Porto Empedocle (Agrigento) diretta verso la zona di ricerca e soccorso del Mediterraneo centrale. A bordo un equipaggio di venti persone provenienti da quattro diversi Paesi. Per la ong nata nel 2019 si tratta della seconda missione. Nella prima, lo scorso agosto, 166 persone sono state salvate dall’acqua e condotte in un porto sicuro. Proprio venerdi 8 ottobre Cecilia Strada ha aperto l’anno accademico dell’Università per Stranieri di Siena. “Ci pare che ResQ, «la nave degli italiani» che solca il Mediterraneo per salvare «esseri umani, leggi e diritti», della quale Cecilia è portavoce, sia tra le luci accese nell’eterna notte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021)in mare. Sabato 9 ottobre, la naveong salperà da Porto Empedocle (Agrigento) diretta verso la zona di ricerca e soccorso delcentrale. A bordo un equipaggio di venti persone provenienti da quattro diversi Paesi. Per la ong nata nel 2019 si trattaseconda missione. Nella prima, lo scorso agosto, 166 persone sono state salvate dall’acqua e condotte in un porto sicuro. Proprio venerdi 8 ottobre Cecilia Strada ha aperto l’anno accademico dell’Università per Stranieri di Siena. “Ci pare che, «la nave degli italiani» che solca ilper salvare «esseri umani, leggi e diritti»,quale Cecilia è portavoce, sia tra le luci accese...

