Alle primarie anti-Orbán è corsa a due (Di venerdì 8 ottobre 2021) C’è una svolta nelle primarie dell’opposizione ungherese il cui ballottaggio inizierà domani per designare lo sfidante di Viktor Orbán Alle politiche dell’anno prossimo: il sindaco di Budapest Gergely Karácsony (Dialogo per l’Ungheria, Pm, centro-sinistra ecologista) ha deciso di ritirarsi lasciando in campo due candidati che con lui avevano prevalso alla fine del primo turno. Si tratta di Klara Dobrev, eurodeputata di Dk (Coalizione Democratica, centro-sinistra) e Péter Márki-Zay, sindaco conservatore cattolico di Hódmez?vásárhely (Ungheria del Sud) che nel 2018 aveva … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 8 ottobre 2021) C’è una svolta nelledell’opposizione ungherese il cui ballottaggio inizierà domani per designare lo sfidante di Viktorpolitiche dell’anno prossimo: il sindaco di Budapest Gergely Karácsony (Dialogo per l’Ungheria, Pm, centro-sinistra ecologista) ha deciso di ritirarsi lasciando in campo due candidati che con lui avevano prevalso alla fine del primo turno. Si tratta di Klara Dobrev, eurodeputata di Dk (Coalizione Democratica, centro-sinistra) e Péter Márki-Zay, sindaco conservatore cattolico di Hódmez?vásárhely (Ungheria del Sud) che nel 2018 aveva … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

adrianobiondi : Sallusti, informati. Noi siamo quelli che hanno fatto emergere la compravendita di voti alle primarie del PD, le fa… - ve10ve : RT @adrianobiondi: Sallusti, informati. Noi siamo quelli che hanno fatto emergere la compravendita di voti alle primarie del PD, le falle i… - p1c98 : @twittanto2 @mauro_mpa @CarloCalenda Non ricordo tanto bene. Mi pare che renzi lo appoggiò per expo, in un momento… - Calend_AI : L’ho già detto tante volte. La prima cosa che faccio è cercare di dare una mano a tutti quelli che si candidano all… - buchal_c : @L_Apostata @pbersani #Bersani, il galantuomo dei presunti brogli alle primarie del 2012? -