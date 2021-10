Alife | inaugurata la scultura dedicata a Gino Strada e a Teresa Sarti

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Tempo di lettura: 10 minuti(Ce) – Promosso dal “Movimento Internazionale per la Pace e la Salvaguardia del Creato III Millennio della Provincia e Regione Campania”, con il Patrocinio del Comune di, del Parco Regionale del Matese, della Comunità Montana del Matese, con l’adesione dell’ Istituto Comprensivo “N. Alunno” di, dell’IPIA “M. Bosco” di, dell’Associazione nazionale Combattenti e Reduci ( sez. di Piedimonte Matese), del Circolo ricreativo della 3° età, è stato inaugurato il 6 Ottobre (e installato il 4, festa di S. Francesco d’Assisi) presso il “Giardino della Pace, del Creato e della Memoria storica, Presidio di Pace e di Legalità” in, il bellissimo monumento in ferro battuto dal titolo “La Pace”, raffigurante una grossa foglia di olivo (simbolo di Pace) dalla ...

