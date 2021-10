Rifiuti, Consulta alla Regione Lazio: non deleghi funzioni ai Comuni (Di giovedì 7 ottobre 2021) commenta Sulla gestione dei Rifiuti le Regioni non possono delegare ai Comuni le funzioni amministrative ad esse attribuite dallo Stato con il Codice dell'ambiente. Lo ha stabilito la Corte ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 7 ottobre 2021) commenta Sulla gestione deile Regioni non possono delegare aileamministrative ad esse attribuite dallo Stato con il Codice dell'ambiente. Lo ha stabilito la Corte ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Rifiuti, Consulta alla Regione Lazio: non deleghi funzioni ai Comuni #RegioneLazio - giancarlodeoda1 : RT @MediasetTgcom24: Rifiuti, Consulta alla Regione Lazio: non deleghi funzioni ai Comuni #RegioneLazio - simo2791 : RT @MediasetTgcom24: Rifiuti, Consulta alla Regione Lazio: non deleghi funzioni ai Comuni #RegioneLazio - Agenparl : Rifiuti, Lega ''Governo commissari Zingaretti dopo Consulta'' - - stefaniaespos19 : RT @MediasetTgcom24: Rifiuti, Consulta alla Regione Lazio: non deleghi funzioni ai Comuni #RegioneLazio -