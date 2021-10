Lastra a Signa: fugas di gas. Chiuso ponte sull’Arno. Traffico nel caos (Di giovedì 7 ottobre 2021) Una fuga di gas avvenuta per la rottura di un tubo durante lavori stradali, sta mandando nel caos, da ore, il Traffico nella zona di Lastra a Signa e Signa. Chiuso al Traffico veicolare e pedonale il ponte a Signa, sull'Arno, nel comune di Lastra a Signa. E hiuse anche via di Sotto e lungarno Buozzi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 7 ottobre 2021) Una fuga di gas avvenuta per la rottura di un tubo durante lavori stradali, sta mandando nel, da ore, ilnella zona dialveicolare e pedonale il, sull'Arno, nel comune di. E hiuse anche via di Sotto e lungarno Buozzi L'articolo proviene da Firenze Post.

