Arrivo del freddo, a L'Aquila ordinanza per accensione anticipata riscaldamento (Di giovedì 7 ottobre 2021) L'Aquila - Il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi ha autorizzato, attraverso un'ordinanza, l'anticipazione dell'accensione degli impianti di riscaldamento per tutti gli edifici pubblici e privati a partire da domani, giovedì 7 ottobre. La disposizione si è resa necessaria alla luce delle condizioni climatiche, che non garantiscono in alcune ore sufficienti temperature interne. Il Dpr 74/2013 prevede che nei comuni della stessa fascia climatica dell'Aquila i termosifoni possano essere tenuti in funzione dal 15 ottobre al 15 aprile, salvo diverse disposizioni dei sindaci in ragione di situazioni climatiche come quelle che si stanno verificando in città. L'ordinanza sindacale sarà pubblicata nella pagina "Provvedimenti/Provvedimenti organi di indirizzo politico"

