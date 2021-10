Quartararo vicinissimo al titolo | cosa serve a Misano?

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ci siamo. A sole tre gare dal termine e con 52 punti di vantaggio sul secondo è tempo di conto e di conti alla rovescia. Perché Fabio “El Diablo”si laurei per la sua prima volta campione classe MotoGP servono 24 punti in 3 gare. Questo sempre che Pecco Bagnaia riesca a vincere 3 gare su 3, 1 in più di quanto è riuscito a fare nelle altre 15. Insomma il mondiale è vicino, ma quali sono le combinazioni possibili? Joan Mir: “Penalità assurda, così impossibile sorpassare”Campione se …? Dicevamo di quanto sia vicina la prima affermazione assoluta in classe maggiore per il nizzardo classe 1999. A sole 3 gare dal termine e con un bottino di 52 punti di vantaggio sul secondo, il nostro Pecco Bagnaia,può iniziare a farsi i conti in tasca. Iniziamo dalle 3 gare: la primadel ...