Elodie a Le Iene parla di violenza contro le donne e sui social viene travolta da insulti e offese

E' davvero assurdo e allucinante quello che succede nel nostro paese ma non solo. Del resto, se non ci fosse così tanto odio, frustrazione e rabbia, non succederebbero tutte le cose che accadono in Italia, non ci sarebbe un femminicidio ogni due giorni. Nel corso della puntata de Le Iene in onda ieri, 5 ottobre 2021, Elodie dopo il servizio dedicato a Dayane Mello, che è stata molestata e forse anche stuprata in un reality in Brasile, ha recitato un monologo molto forte. Peccato che sui social, mentre lei parlava di violenza di genere, del ruolo della donna, di quello che si dovrebbe fare per rendersi conto che non si possiede nessuno, che si deve amare, che la donna deve capire che non può cambiare chi ha al suo fianco, sui social i telespettatori del programma abbiano pensato bene di ...

