Boxe, Tyson Fury vs Deontay Wilder 3 in tv: data, orario e streaming (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Dopo la clamorosa sconfitta di Anthony Joshua per mano di Oleksandr Usyk, la categoria dei pesi massimi torna ad infiammarsi grazie al match che vedrà di fronte per la terza volta Tyson Fury e Deontay Wilder. Rivali di una vita, saliranno sul ring nella notte tra sabato 9 e domenica 10 ottobre a Paradise, negli Stati Uniti. La riunione avrà inizio alle 01:00, ora italiana, della notte tra sabato e domenica mentre l’incontro principale dovrebbe avere luogo intorno alle 05:00 del mattino. Potrete seguire l’evento su Sky Sport 256 (Primafila), al costo di 9.99 euro. In palio c’è il titolo WBC e The Ring dei pesi massimi. Ma soprattutto c’è la possibilità di coltivare il sogno di una riunificazione dei titoli dei pesi massimi. Saltato il super derby britannico tra Joshua e Fury, sarà Usyk lo spettatore ... Leggi su sportface (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Dopo la clamorosa sconfitta di Anthony Joshua per mano di Oleksandr Usyk, la categoria dei pesi massimi torna ad infiammarsi grazie al match che vedrà di fronte per la terza volta. Rivali di una vita, saliranno sul ring nella notte tra sabato 9 e domenica 10 ottobre a Paradise, negli Stati Uniti. La riunione avrà inizio alle 01:00, ora italiana, della notte tra sabato e domenica mentre l’incontro principale dovrebbe avere luogo intorno alle 05:00 del mattino. Potrete seguire l’evento su Sky Sport 256 (Primafila), al costo di 9.99 euro. In palio c’è il titolo WBC e The Ring dei pesi massimi. Ma soprattutto c’è la possibilità di coltivare il sogno di una riunificazione dei titoli dei pesi massimi. Saltato il super derby britannico tra Joshua e, sarà Usyk lo spettatore ...

