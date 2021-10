Vittorio Brumotti | l’inviato di “Striscia” aggredito in provincia di Foggia

(Di martedì 5 ottobre 2021), inviato diLa Notizia, nel primo pomeriggio di oggi martedì 5 ottobre, è stato accerchiato e preso a pugni a San Bernardino di San Severo ()., durante le riprese per un servizio diLa Notizia sullo spaccio di droga è statoindidel tg satirico era lì con la sua troupe da alcuni giorni per documentare lo spaccio di droga che avviene alla luce del sole in un quartiere ad alta densità criminale, quando è stato minacciato, inseguito eè stato colpito con un pugno in pieno volto. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per sedare ...

'Non ti vogliamo! Vai via!'. Questa l'accoglienza riservata atra le palazzine dell'ex Onpi a Foggia . L'inviato di Striscia la Notizia , sempre in sella alla sua bicicletta MTB, è ormai noto per le sue visite nelle piazze dello spaccio in ...Trenta giorni di prognosi per trauma facciale a causa dell'ennesima aggressione.nel primo pomeriggio di martedì 5 ottobre è stato accerchiato e preso a pugni a San Bernardino di San Severo (Foggia). L'inviato del tg satirico era lì con la sua troupe da alcuni ...Brumotti e la sua troupe sono stati aggrediti a San Bernardino di San Severo a Foggia mentre documentavano lo spaccio di droga. "Continueremo a girare l'Italia denunciando il degrado. Facciamolo per i ...Vittorio Brumotti è stato aggredito in provincia di Foggia, mentre con una troupe era intento a documentare lo stato di un quartiere in cui si ...