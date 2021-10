Papa Francesco sullo scandalo degli abusi sessuali da parte della Chiesa in Francia Le sue parole

(Di martedì 5 ottobre 2021)è intervenuto in merito a quanto emerso dopo un’indagine effettuata sulladidi cui si sono appena avuti gli esiti. 216mila vittime didadi preti e uomini didal 1950 a oggi, un nuovo graveche peserà sul Vaticano dopo quello che ha coinvolto più diocesi americane. Il rapporto è stato stilato dalla Ciase- Commissione suglinellae voluto dai vescovi francesi. Stando a quanto anticipato fino ad ora, i preti identificati come autorisarebbero tra i 2’900 e i 3’200.esprime cordoglio per le vittime ...

antoniospadaro : #Fratellitutti un anno dopo. Una mia guida alla lettura dell'enciclica di papa Francesco | La Civiltà Cattolica - vaticannews_it : #5ottobre #PapaFrancesco apre in #Vaticano l’incontro dei rappresentanti delle fedi mondiali e rilancia l’appello… - vaticannews_it : #4ottobre #PapaFrancesco: rispettiamo l'uomo, il creato e il Creatore. La #COP26 offra risposte efficaci. Il disco… - FScalmati : @Pontifex_it Grazie Papa Francesco - FScalmati : @Pontifex_it Grazie Papa Francesco -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco

Riprendendo il tema diper la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali 2020, è come se attraverso le foto volessimo narrare delle storie che ci aiutano a crescere, ad amare, che ...La sua formazione è arrivata anche dopo cheha approvato una misura storica che obbliga coloro che sanno degli abusi sessuali nella Chiesa cattolica a segnalarli ai loro superiori. ...Consegnato questa mattina a Parigi da Jean-Marc Sauvé, presidente della Commissione indipendente sugli abusi sessuali nella Chiesa, copre gli ultimi 70 anni ...India, Idukki diocese, 18th of October 2019 Children and youth from Idukki diocese joining the Campaign "One million children praying the Rosary" in 2019. Bishop Dr. John Nellikun ...