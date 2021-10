Il centrodestra deve correggere la rotta. L’appello di Quagliariello (Di martedì 5 ottobre 2021) “Un centrodestra compatto e meno litigioso è un centrodestra che condivide di più un programma di governo, dando così l’impressione di non essere una somma algebrica. Se il centrodestra si può edificare su basi nuove bene, contrariamente se ne prenda atto”. Lo dice a Formiche.net il senatore Gaetano Quagliarello, che con il suo gruppo “Coraggio Italia” ha raggiunto un ottimo risultato alle regionali in Calabria (5,7%, poco dietro Lega e FdI) e si prepara ai ballottaggi per i sindaci a Roma, Torino e Trieste. L’ex ministro delle riforme mette l’accento, da un lato, sulle energie centriste sprigionate in occasione delle recenti amministrative e, dall’altro, sull’esigenza per la coalizione di una correzione di rotta. “Meloni? Non si parla a partita in corso. I ko di Milano e Napoli? Non vanno archiviati con una semplice ... Leggi su formiche (Di martedì 5 ottobre 2021) “Uncompatto e meno litigioso è unche condivide di più un programma di governo, dando così l’impressione di non essere una somma algebrica. Se ilsi può edificare su basi nuove bene, contrariamente se ne prenda atto”. Lo dice a Formiche.net il senatore Gaetano Quagliarello, che con il suo gruppo “Coraggio Italia” ha raggiunto un ottimo risultato alle regionali in Calabria (5,7%, poco dietro Lega e FdI) e si prepara ai ballottaggi per i sindaci a Roma, Torino e Trieste. L’ex ministro delle riforme mette l’accento, da un lato, sulle energie centriste sprigionate in occasione delle recenti amministrative e, dall’altro, sull’esigenza per la coalizione di una correzione di. “Meloni? Non si parla a partita in corso. I ko di Milano e Napoli? Non vanno archiviati con una semplice ...

