Comunali: Trieste, sarà ballottaggio Dipiazza - Russo (Di martedì 5 ottobre 2021) In nottata è terminato lo scrutinio delle schede a Trieste, che ha sancito le previsioni di ieri, cioè di un ballottaggio tra il sindaco di centrodestra uscente, Roberto Dipiazza, e il candidato di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 5 ottobre 2021) In nottata è terminato lo scrutinio delle schede a, che ha sancito le previsioni di ieri, cioè di untra il sindaco di centrodestra uscente, Roberto, e il candidato di ...

Advertising

you_trend : ?? Trend di #FDI dalle ultime comunali ad oggi (dati parziali): #Napoli +3,1% (1,3%->4,4%) #Roma +6,6% (12,3%->17,9… - fanpage : A Trieste il candidato del Movimento no-vax e no-greenpass è in vantaggio su quello del M5s… - Ansa_Fvg : Comunali: Trieste, sarà ballottaggio Dipiazza-Russo. In nottata concluso scrutinio che conferma previsioni di ieri… - casto_lorenzo : RT @you_trend: ?? Trend di #FDI dalle ultime comunali ad oggi (dati parziali): #Napoli +3,1% (1,3%->4,4%) #Roma +6,6% (12,3%->17,9%) #Milan… - messveneto : Elezioni comunali, in regione vince il centrodestra: Ciriani surclassa Zanolin, a Trieste sarà ballottaggio tra Dip… -