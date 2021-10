**Mafia: processo Borsellino quater, domani la Cassazione metterà la parola fine/Adnkronos** (3) (Di lunedì 4 ottobre 2021) (Adnkronos) - "È lecito interrogarsi sulle finalità realmente perseguite dai soggetti, inseriti negli apparati dello Stato, che si resero protagonisti di tale disegno criminoso, con specifico riferimento ad alcuni elementi". Come facevano i suggeritori a sapere la storia della 126? "È del tutto logico ritenere — scrivono ora i giudici — che tali circostanze siano state suggerite a Scarantino da altri soggetti, i quali, a loro volta, le avevano apprese da ulteriori fonti rimaste occulte". Dunque, chi ispirò i suggeritori? La Corte d'assise parla nella sentenza di "un insieme di fattori" che "avrebbe logicamente consigliato un atteggiamento di particolare cautela e rigore nella valutazione delle dichiarazioni di Scarantino, con una minuziosa ricerca di tutti gli elementi di riscontro, secondo le migliori esperienze maturate nel contrasto alla criminalità organizzata". E viene ricordato ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 ottobre 2021) (Adnkronos) - "È lecito interrogarsi sulle finalità realmente perseguite dai soggetti, inseriti negli apparati dello Stato, che si resero protagonisti di tale disegno criminoso, con specifico riferimento ad alcuni elementi". Come facevano i suggeritori a sapere la storia della 126? "È del tutto logico ritenere — scrivono ora i giudici — che tali circostanze siano state suggerite a Scarantino da altri soggetti, i quali, a loro volta, le avevano apprese da ulteriori fonti rimaste occulte". Dunque, chi ispirò i suggeritori? La Corte d'assise parla nella sentenza di "un insieme di fattori" che "avrebbe logicamente consigliato un atteggiamento di particolare cautela e rigore nella valutazione delle dichiarazioni di Scarantino, con una minuziosa ricerca di tutti gli elementi di riscontro, secondo le migliori esperienze maturate nel contrasto alla criminalità organizzata". E viene ricordato ...

Advertising

ilriformista : La figlia del magistrato Fiammetta Borsellino: 'Quante risorse sprecate' #statomafia #trattativastatomafia - striscia_rossa : Al processo di Palermo non è stato sconfitto un teorema: la #trattativastatomafia c'è stata. E no, non si è cercato… - SicignanoSergio : @Cr1st14nM3s14n0 Ma difatti, se andassero per dire a caporizzuto e facessero un accesso qgli atti amministrativi de… - djpaul_incazza : @tizianamaiolo L'assoluzione di Dell'Utri in quel processo nulla migliora del suo passato ne' cancella i motivi del… - genx52 : @ritadallachiesa @GuidoCrosetto tuo padre, che era una persona onesta e perbene, se fosse ancora vivo ti prenderebb… -