Jennifer Lawrence incinta scende in piazza a favore dell'aborto (Di lunedì 4 ottobre 2021) Libertà di scelta. Fino alla fine. Perché è facile fare politica sul corpo delle donne. Tanto è delle donne, no? Per questo Jennifer Lawrence ha dato una testimonianza molto importante. scendendo in piazza a Washington. Lei, incinta di diversi mesi, per protestare contro la legge del Texas che – nei fatti – impedisce l'aborto.

