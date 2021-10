Parigi-Roubaix 2021: percorso, favoriti e dove vedere la gara in tv e streaming (Di domenica 3 ottobre 2021) Domenica 3 ottobre alle ore 10.55 prenderà il via la centodiciottesima edizione della Parigi-Roubaix, che torna in calendario dopo che nel 2020 era stata cancellata per l’emergenza Coronavirus; nel 2019 la corsa è stata vinta dal belga Gilbert, battendo in volata il belga Politt, mentre al terzo posto (a 13 secondi), l’altro belga Lampaert. Parigi-Roubaix L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: dove vedere Mondiali Ciclismo 2021: streaming gratis e diretta tv in chiaro? dove vedere Tour de France 2021: streaming gratis e diretta tv in chiaro? Orari, canali e programmazione dove ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 3 ottobre 2021) Domenica 3 ottobre alle ore 10.55 prenderà il via la centodiciottesima edizione della, che torna in calendario dopo che nel 2020 era stata cancellata per l’emergenza Coronavirus; nel 2019 la corsa è stata vinta dal belga Gilbert, battendo in volata il belga Politt, mentre al terzo posto (a 13 secondi), l’altro belga Lampaert.L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::Mondiali Ciclismogratis e diretta tv in chiaro?Tour de Francegratis e diretta tv in chiaro? Orari, canali e programmazione...

Advertising

Eurosport_IT : Il tricolore di Elisa sventola alla Parigi-Roubaix ?????? Storico terzo posto di Longo Borghini nella prima storica… - Corriere : Prima Parigi-Roubaix femminile: vince Deignan, l’arrivo con le mani insanguinate a causa del freddo - EmanueleDolce : @viverestanca @ElBuffi82 Qua lo chiamano « l’enfer du nord ». Direi che il soprannome oggi se lo merita. Non so com… - SpazioCiclismo : 1535 euro per Lizzie Deignan dopo la vittoria della #ParisRoubaix a fronte dei 30000 previsti per gli uomini: la Tr… - rides_bike : Sopra i 30 gradi la doccia è uno stato d’animo, sotto i 30 gradi è solo una doccia Parigi-Roubaix -