Morto a 28 anni Daniel Leone, l'ex portiere di Reggina e Catanzaro stroncato da un tumore (Di domenica 3 ottobre 2021) Morto a 28 anni Daniel Leone, ex portiere di Catanzaro e Reggina. Da anni combatteva contro un tumore, scoperto nel 2014 dopo un malore. In carriera aveva vestito anche le maglie di Pontedera, ... Leggi su gazzetta (Di domenica 3 ottobre 2021)a 28, exdi. Dacombatteva contro un, scoperto nel 2014 dopo un malore. In carriera aveva vestito anche le maglie di Pontedera, ...

Advertising

borghi_claudio : @FuffaForte Guarda, qui in pochi giorni e in pochi chilometri ce ne sono tre. Già con questi in teoria si esaurisce… - borghi_claudio : @FuffaForte E allora cambiamo ambiente - DiMarzio : Bernard #Tapie, ex politico, imprenditore, attore e presidente dell'OM campione d'Europa contro il #Milan nel '93,… - BreakingItalyNe : RT @Corriere: È morto Daniel Leone, ex portiere della Reggina malato di tumore - rada_maja : RT @Corriere: È morto Daniel Leone, ex portiere della Reggina malato di tumore -