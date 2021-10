Algeri vieta il sorvolo agli aerei francesi

(Di domenica 3 ottobre 2021) L'a hato ildel suo territoriomilitari, che di solito utilizzano il suo spazio aereo per raggiungere o rientrare dalla regione del Sahel, dove sono dispiegate ...

... "respingendo in modo categorico" le dichiarazioni attribuite al presidente francese, Emmanuel Macron, su un "sistema politico - militare" al potere ad. . 3 ottobre 2021... esprimendo il suo "rifiuto categorico" delle dichiarazioni attribuite al presidente francese Emmanuel Macron riferite in particolare a " un sistema politico - militare 'al potere ad. "Questa ...L'Algeria ha vietato il sorvolo del suo territorio agli aerei militari francesi, che di solito utilizzano il suo spazio aereo per raggiungere o rientrare dalla regione del Sahel, dove sono dispiegate ...Scontro tra i due paesi dopo le affermazioni del presidente francese su "un sistema politico-militare" dello Stato nordafricano ...